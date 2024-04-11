Україна

Новинка від УАФ.

У Будинку футболу відбулося жеребкування, згідно з яким арбітри були призначені на майбутні матчі 24 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Ця система вже була випробувана для призначення арбітрів на півфінальні матчі Кубку України.

УПЛ. 24 тур

13 квітня, субота

13:00 Оболонь — Минай. Арбітр — Козиряцький М. С. (Запоріжжя). Арбітр ВАР — Коваленко А. А. (Полтава).

15:30 Олександрія — Динамо. Арбітр — Деревінський О. О. (Хмельницький). Арбітр ВАР — Пасхал І. Ю. (Херсон).

18:00 Рух — Кривбас. Арбітр — Балакін М. О. (Київська обл.). Арбітр ВАР — Романов В. М. (Дніпро).

14 квітня, неділя

13:00 Ворскла — Шахтар. Арбітр — Омельченко О. В. (Слов'янськ). Арбітр ВАР — Шурман Д. Л. (Київська обл.).

15:30 Зоря — Чорноморець. Арбітр — Новохатній В. В. (Черкаси). Арбітр ВАР — Панчишин Д. І. (Харків).

18:00 Полісся — Колос. Арбітр — Афанасьєв О. О. (Харків). Арбітр ВАР — Блавацький Р. А. (Львів).

15 квітня, понеділок

15:30 ЛНЗ — Верес. Арбітр — Райда М. М. (Закарпатська обл.). Арбітр ВАР — Шандор О. А. (Львів).

18:00 Металіст 1925 — Дніпро-1. Арбітр — Романюк А. М. (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР — Кубряк Д. В. (Одеса).

Після 21 матчу Шахтар набрав 49 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ. На другому місці йде Кривбас – 47 очок після 23 матчів. Трійку найкращих замикає Динамо – 45 очок після 21 матчу.