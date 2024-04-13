У голкіпера "біло-синіх" проблеми зі здоров'ям.
Руслан Нещерет, ФК Динамо Київ
13 квітня 2024, 15:18
Воротар київського Динамо Руслан Нещерет не зможе допомогти своїй команді у майбутньому матчі УПЛ проти Олександрії.
У 22-річного українця застуда, через що він випав із заявки команди Олександра Шовковського.
Нинішнього сезону Нещерет провів три поєдинки, у тому числі минулий матч проти ЛНЗ (1:1).
Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 15:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.