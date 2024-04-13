Україна

У голкіпера "біло-синіх" проблеми зі здоров'ям.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет не зможе допомогти своїй команді у майбутньому матчі УПЛ проти Олександрії.

У 22-річного українця застуда, через що він випав із заявки команди Олександра Шовковського.

Нинішнього сезону Нещерет провів три поєдинки, у тому числі минулий матч проти ЛНЗ (1:1).

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 15:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.