Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та криворізький Кривбас.

Львівський Рух та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки від донецького Шахтаря (1:3), залучив до стартового складу Романа на лівий фланг захисту, тоді як Теслюк розташується на вістрі атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), використав із перших хвилин Бандейру на правому фланзі оборони, тоді як Іліч повернеться до опорної зони, а Микитишин розташується під нападником.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Таллес — Федор, Теслюк, Плюман.

Запасні: Герета, Кітела, Лях, Матвіїв, Бойко, Притула, Квасниця, Руніч, Непейпієв, Клайвер.



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Іліч, Вакулко — Д. Кузик, Микитишин, Соса — Кожушко.