Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 14 квiтня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

Ворскла — Шахтар Недiля, 14 квiтня, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Репетиція фіналу Кубка?

Ну, на місці полтавців я б точно ніякі ходи під суперника не “світив”. Все-таки Ворскла, якщо й бере участь у перегонах за єврокубкові місця, то у кращому разі у статусі камео. Ось сьогодні навряд чи хтось критикуватиме полтавський клуб, якщо він здобуде нічию з чемпіоном – але в такому разі він відставатиме від п'ятого місця на 9 очок, всього за шість турів до кінця.

При цьому, повторюся, Ворскла може зробити п'яте місце неєврокубковим, вигравши один-єдиний матч: фінал Кубка.

Шахтар же має грати на перемогу в кожному матчі. Динамо відстає лише на один пункт – та й, чесно кажучи, не в цьому річ. Просто масштаб клубу такий, що будь-який матч, який “гірники” зіграли в рамках українських турнірів і не виграли, приречений викликати здивування: як так, чому клуб із такими ресурсами когось не перемагає. “Гірники”, втім, і осічки останнім часом не допускають: шість останніх матчів вони “просто” виграли, а якщо порахувати ще й технічну перемогу над Олександрією, то набирається сім успіхів поспіль.

Зокрема, у Шахтаря найпотужніша конкуренція всередині. Мар'ян Швед просто чудово, на 10 із 10, скористався своїм шансом, коли не зміг зіграти Зубков – але він продовжує сидіти, коли Зубков відновився. У запасі “гірників” регулярно опиняються Траоре, Гочолейшвілі, Зубков/Швед, Келсі – чи потрібно говорити, що вони були б лідерами більшості команд УПЛ? Заслужити право вийти в основу для рядового гравця Шахтаря може бути складніше, ніж просто рознести чергового суперника.

Загалом, Ворсклі буде складно – і сьогодні, і у фіналі. Але, якщо хтось думає, що результат гри вирішений наперед, я переадресую вас на результати останніх матчів цих же команд. Два останні матчі проти Ворскли не принесли Шахтарю жодного очка! Минулої осені “гірники” програли команді, по суті, без лави, у якої навіть в основі вистачало юніорів та ветеранів. Зараз Ворскла готова явно краще – тож легкої прогулянки для Шахтаря не чекаємо.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Ворскли може зазнати 310-ї поразки в УПЛ.

Полтавчани можуть пропустити 400-й домашній гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Переможний серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 8 ігор.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

Безпрограшний гостьовий серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 9 ігор: 6 перемог та 3 нічиї.

20-й матч Маріно Пушича біля керма Шахтаря у всіх турнірах.

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), 10-й – Єгор Назарина (Шахтар).

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