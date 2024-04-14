Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 24-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 14 квiтня.

Матчу Ворскли та Шахтаря ми присвятили окремий матеріал.

НЕДIЛЯ, 14 КВIТНЯ, 15:30. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — Football Hub

Надзвичайно статусна дуель для сучасної УПЛ. Не так багато у нинішній УПЛ команд, у яких у музеї є справжні, серйозні трофеї – Зоря та Чорноморець серед них. Ось тільки йдуть вони нижче за дуже багатьох “вискочок” і “новоділів”.

Зоря, зокрема, з ймовірністю 99,99% перерве свою серію з 10 поспіль сезонів, які закінчилися кваліфікацією в єврокубки. Це великий удар для клубу, який навіть не приховує, що довго мешкав лише за рахунок призових від УЄФА. Але цього сезону все-таки Русина вдалося продати, так що можна більш-менш зводити кінці з кінцями...

...І, зокрема, за грою перевершувати Чорноморець. Так, поки що Зоря нижче в таблиці, але це обумовлено жахливою першою частиною сезону, коли Лалатович і Кривенцов взагалі не могли добитися від команди чогось виразного. Зараз, коли Юрій Коваль вирішив повернутись у тренерство, команда стала ґрунтовнішою в обороні – і одного цього виявилося достатньо, щоб принаймні вдома стати серйозною силою.

Із чотирьох домашніх матчів цього сезону Зоря виграла три (а четвертий був із Динамо). Нічого видатного вболівальники, розпещені Скрипником, Вернідубом і ван Леувеном, у Зорі-2024 не побачать, але принаймні помилки в обороні вдалося мінімізувати, значну кількість атак суперника вдається глушити – а попереду одного класу Кірюханцева, Башича, Антюха достатньо, щоб створювати багато.

Саме тому Чорноморець виглядає андердогом найближчого протистояння. У команди Григорчука зараз немає яскраво вираженої сильної сторони – якщо не записувати до такого куражу Варакути. Чорноморець може дуже багато створити, але тільки під натхнення, в певних умовах – і поставити креатив на потік він не здатний. Оборона одеситів теж не може бути монолітною – і тому кілька моментів Зорі сьогодні гарантовано. Втрата Брагару через дискваліфікацію – теж великий мінус.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Зоря: Сапутін — Бутко, Боль, Батагов, Вантух — Башич — Волошин, Чурко, Яцик, Кирюханцев — Антюх

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук, Васильєв, Альваренга — Бадібанга, Кузик, Штогрін

прогноз 2:1

Полiccя — Колос



Недiля, 14 квітня, 18:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Матч, у якому вирішиться, чи готове Полісся до перегонів за п'яте місце. За підсумками 2023-го здавалося, що команді з Житомира це п'яте місце гарантовано – але клуб Буткевича, говорячи мовою з легкої атлетики, “встав” на другому колі. Практично не набираючи балів, Полісся пропустило вперед Рух – і лише в останньому поєдинку з Минаєм здобуло першу цьогорічну перемогу.

Що це, одужання чи просто слабкість суперника із самого дна таблиці? Гра з Колосом має дати відповідь на це запитання. Ковалівці самі, м'яко кажучи, не блищать (одне очко в останніх п'яти матчах), але обороняються вони дуже добре, і запинати їх на чистих скілах, як вийшло з Мінаєм, в Полісся не вийде. От і подивимося, як проявить себе команда Шищенка на тлі масованої та добре навченої оборони. Чесно кажучи, хотілося б, щоби проявила добре – коли боротьба за єврозону вмирає, весь фініш чемпіонату втрачає половину інтриги.