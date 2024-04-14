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Керманич Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні львівський Рух на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власних підопічних.

"Пишаюсь своєю командою, адже хлопці з першої до останньої хвилини грали у той футбол, який пропагує Рух. Думаю, сьогоднішній матч сподобався вболівальникам. Нам протистояла команда, яка бореться за чемпіонство.

Молоді хлопці могли зламатись, пропустивши гол "у роздягальню", але цього не сталось і нам удалось зрівняти рахунок. Це важливий психологічний момент і наші гравці впорались з цим викликом. Звісно, ми хотіли перемогти, але і нічия — непоганий результат.

Кривбас не переважав нас за грою. Криворіжці хіба в перші 5 хвилин другого тайму більше володіли м’ячем, але далі ми грали інтенсивніше та виглядали краще за суперника. Звичайно, були деякі помилки, але це — нормальне явище. Загалом хлопці продемонстрували ту гру, яку від них вимагає тренерський штаб.

Обидві команди демонстрували високу інтенсивність і наприкінці матчу було помітно, що футболісти втомились. Хотілось додати швидкості і Руніч та Лях добре підсилили гру, Притула також якісно зіграв, а від Квасниці хотілось більшого. Але знову повторюсь, що це — молоді гравці і не можна від них вимагати завжди тримати високий рівень.

Це ті ризики, на які зараз іде Рух, але водночас гравці отримують необхідний досвід. У старті вийшов Теслюк, адже він заслужив на це своєю роботою на тренуваннях, а крім того були певні тактичні моменти, які слід було враховувати.

Ми добре вивчили суперника, як і Кривбас вивчив нашу гру. Не думаю, що команди чимось здивували один одного. Криворіжці мають хороших гравців та демонструють якісний футбол. Це серйозний претендент на чемпіонство.

Звісно, хотілось би, аби травмовані футболісти були здоровими й ми чекаємо на їхнє повернення. Зараз поза грою кілька наших лідерів і вони потрібні команді. Але в той же час є молодь, яка якісно їх підміняє і видно їхній прогрес.

Хочеться, щоб цей процес продовжився і вони зростали й надалі і демонстрували ще кращу гру. Тішить, що ми наразі не маємо проблем зі складом, адже у нас є кому рівноцінно замінити футболістів, які через травми чи дискваліфікації не можуть зіграти у якомусь матчі", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в закарпатського Миная.