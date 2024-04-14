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Керманич Кривбасу прокоментував нічию проти Руху.

Напередодні криворізький Кривбас зіграв унічию проти львівського Руху в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власних підопічних.

"Непогана гра. Обидві команди хотіли перемогти, але зіграли внічию. Думаю, результат закономірний. Якщо б якась із команд забила другий гол, то виграла б. Ніхто не хотів поступатись. Команди показали сьогодні хороший футбол.

Рахунок 1:1, отже так і повинно було бути. Але ми втратили два очки, адже нам потрібна була тільки перемога. Але це футбол, так буває, що вже другий матч поспіль втрачаємо перемогу, ведучи в рахунку.

Рух проводив непогані комбінації, маючи швидких технічних футболістів, тому нам було нелегко йому протистояти. Хоча перед перервою ми забили важливий гол. У другому таймі ми контролювали гру до 75 хвилини. А потім в тому моменті з пропущеним м’ячем не вистачило трошки концентрації. Просте забігання за спину, наш захисник не побачив моменту, й гарне виконання Таллеса.

Після цього команди догравали, пішов футбол на зустрічних курсах.

Для кожного тренера це проблема, коли є рання заміна. Іліч підвернув ногу, випустили Бізіману. Так, дещо план змінився після цього. Ще й в кінці Вакулко отримав пошкодження, потягнув задню поверхню стегна. Я не став їм ризикувати та зробив заміну. Це футбол, іде інтенсивна кінцівка чемпіонату.

Для нас, і для Руху залишається ще 6 турів. Чи ближче завершення сезону, тим більшою стає напруга. Хлопці теж не роботи, так іноді трапляється. Але, я думаю, у нас досить довга лава запасних, усе буде добре", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.