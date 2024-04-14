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Форвард Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

Львівський Рух напередодні на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Таллес Бренер прокоментував виступ власної команди.

"Можливо, ми трохи втратили концентрацію наприкінці першого тайму й суперник нас покарав за це. Важко повертатись у гру після такого, але Рух зумів це зробити. Загалом команда провела хороший матч.

Коли я забивав, то мені вдалось знайти вільну зону між захисниками, але важливу роль у цьому епізоді зіграла класна передача від Олега Федора. Звісно, приємно забити та допомогти команді здобути таке необхідний заліковий бал.

Атмосфера на стадіоні була неймовірною! Ця підтримка для нас є дуже важливою, адже додає нам сил. Кожен з нас отримує мотивацію грати ще краще, аби здобути позитивний результат для наших вболівальників. Я отримав чудові емоції, коли святкував гол разом з глядачами на трибунах", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в закарпатського Миная.