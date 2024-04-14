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Захисник Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Богдан Слюбик прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вдалось реалізувати свої моменти, а їх було вдосталь. Хотілось би виграти такий матч проти серйозного суперника — Кривбасу. Зокрема, ми грали вдома перед своїми вболівальниками і їх було багато, гравці Руху відчували цю підтримку й хотіли їх потішити.

У епізоді з пропущеним голом сталось певне непорозуміння з Дмитром Ледвієм. Я не думав, що він вийде з воріт, а суперник використав цей момент і відкрив рахунок у матчі.

Утім, у другому таймі ми не опустили руки, змогли показати той футбол, у який ми можемо та прагнемо грати і зрівняли рахунок. Рух ніколи не здається і грає до кінця — гравці яскраво це продемонстрували у матчі з Кривбасом.

Криворіжці є топовою командою в нашому чемпіонаті й зараз борються за єврокубки. Ми переконались, що це сильний опонент, але не можна сказати, що вони чимось нас здивували.

Мабуть, наприкінці матчу нам не вистачило сил та емоцій. Також у деяких епізодах команда надто поспішала. Але це великий досвід і цей матч є важливим для нас у цьому плані.

Я прийшов на тренування й усі почали звертатись до мене: "Golden Boy, Golden Boy!". Спочатку не розумів про що вони говорять, лиш потім вже у своєму номері я подивився на цей рейтинг і тоді все усвідомив. Був приємно здивований. Хлопці підколюють, називають зіркою", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в закарпатського Миная.