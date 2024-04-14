Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та одеський Чорноморець.

Луганська Зоря та одеський Чорноморець зіграють поміж собою в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Мороз, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (2:2), залучив до стартового складу Джордана в центрі поборони, тоді як Горбач очолить атаку.

Роман Григорчук, на тлі перемоги над Олександрією (3:2), використав із перших хвилин Альваренгу в центральному трикутнику, тоді як Авагімян розташується на вістрі атаки.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх, Чурко, Яцик, Кирюханцев — Горбач.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Волошин, Дришлюк, Бугай, Мічін, Жуніньйо, Жан Клод, Слесар, Ндур, Хахльов, Мишньов.



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик — Бадібанга, Авагімян, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Шпорн, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб, Арсич.



Гра Зоря — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.