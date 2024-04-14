Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 квітня 2024 року.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою завдяки єдиному голу Данила Сікана на 22-ій хвилині.

Незважаючи на те, що з 56-ої хвилини "гірники" грали у меншості через вилучення Олександра Зубкова за удар ногою по голові голкіпера полтавців Павла Ісенка, команді Маріно Пушича все ж вдалося зберегти переможний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Шахтар у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Шахтар 0:1

Гол: Сікан, 22

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін (Адулай Джау Коджові, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) — Степанюк

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 74), Криськів — Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевін (Гомес, 60) — Сікан (Траоре, 73)

Попередження: Крупський

Вилучення: Зубков, 56 (Шахтар)