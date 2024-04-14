Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та ковалівський Колос.

Житомирське Полісся та ковалівський Колос зіграють поміж собою на полі стадіону Центральний у Житомирі в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Шищенко, після перемоги над закарпатським Минаєм (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ярослав Вишняк, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Гончаренка в трійку центральних захисників, тоді як Ільїн та Демченко зіграють у півзахисті.

Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський, Таллес Коста — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Луїфер.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Кушніренко, Кравченко, Михайліченко, Фортюне, Ндукве, Петряк, Танковський, Грицук, Раско, Кобернюк.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуріков — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Рангел.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Ємець, Мілько, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас.



Гра Полісся — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.