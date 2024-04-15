Україна

Травмований голкіпер Вересу прокоментував власний стан.

Завершення складного сезону для рівненського Вересу супроводжує ще й прикра новина — травмувався основний воротар Євген Паст, і, щонайменше, наступних пів року "червоно-чорні" не зможуть на нього розраховувати.

Розрив хрестоподібної зв'язки коліна — таким був вердикт лікарів стосовно пошкодження 36-річного виконавця й нещодавно Паста було прооперовано.

Про свій стан після хірургічного втручання досвідчений гравець розповів у інтерв’ю клубній пресі.

"Зараз почуваюсь уже добре. Поки що, залишаюсь у лікарні під наглядом лікарів та медперсоналу. Хірург, який мене оперував, запевнив, що все пройшло добре та без ускладнень.

Щодо відновлення — то за попередніми прогнозами цей процес займе щонайменше шість місяців. А далі — буде зрозуміло зі стану самого коліна.

Сподіваюся, гру проти ЛНЗ у понеділок буду дивитися вже вдома в Рівному! Вважаю, у нас є дуже хороші шанси на перемогу. Команда впевнено себе відчуває після перемоги над Оболонню. Тому, впевнений що ми виграємо!

Бажаю хлопцям успіху і віри в себе!", — заявив український виконавець.

У цьому сезоні Паст відіграв 15 матчів, пропустивши 22 голи та провівши чотири зустрічі "на нуль".