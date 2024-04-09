Україна

Рівненська команда залишилася без свого основного воротаря.

Воротар рівненського Вереса Євген Паст не зможе допомогти своїй команді цього сезону через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

36-річний голкіпер отримав пошкодження у матчі УПЛ проти Оболоні (3:0) минулої суботи.

Після медичного обстеження стало відомо, що Паст має розрив хрестоподібної зв'язки коліна та пошкодження меніска.

Найближчим часом футболіст перенесе операцію, після чого йому знадобиться близько півроку для відновлення.

Цього сезону Паст провів 15 матчів, з яких чотири на нуль при 22 пропущених м'ячах.