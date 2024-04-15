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Керманич Ворскли прокоментував поразку від Шахтаря.

Полтавська Ворскла в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги мінімально поступилась донецькому Шахтарю в домашньому поєдинку.

Ворскла — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"Розуміли, проти якої команди граємо, та знали, як правильно діяти. Перший тайм продемонстрував, що на фоні Шахтаря ми виглядали впевнено і створювали моменти. Долю тайму вирішив епізод, коли після нашої помилки Шахтар дуже добре контратакував та забив гол.

У другій половині у футболістів не було чіткого розуміння дій за гри в більшості. Ми ще не зустрічались з командами, які грають у низькому блоці, було дуже важко наблизитися до воріт суперника через центр, і ми почали використовувати фланги, але робили це неякісно.

Шахтар завжди створює моменти, це команда, яка добре грає в нападі, але я не задоволений нашими діями в захисті.

Завжди хочеться більше. Найголовніше, що ми не можемо грати одним складом декілька матчів поспіль, щоб був необхідний малюнок гри. Із Шахтарем бракувало креативних виконавців, які можуть із заміни підсилити, але я задоволений ставленням і тим, як футболісти сприймають інформацію.

Звісно, є куди рости, і ми шукаємо баланс між захистом і нападом. Попереду багато роботи, але найголовніше, що є бажання та розуміння цього.

Матч продемонстрував, що проти «Шахтаря» можна грати. Головні висновки буде зроблено після проведеного аналізу", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме ковалівський Колос.