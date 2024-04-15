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Керманич Шахтар прокоментував перемогу над Ворсклою.

Донецький Шахтар у рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги мінімально обіграв полтавську Ворскла в гостьовому поєдинку.

Ворскла — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Коли граєш за таких умов і маєш на одного футболіста менше, то не завжди можеш атакувати, бо бракує одного гравця на полі. Тоді тобі доводиться бути дуже організованим, закривати простір, коли суперник хоче реалізувати певні моменти, — і ми це робили ідеально.

Але я розповім вам історію цієї гри, щоб у вас не залишилося запитань. Дивіться, я дуже пишаюся своєю командою, тим, як ми грали перші 55 хвилин, — це був висококласний футбол. Єдине, що можу сказати: ми дійсно повинні були забити на один або два голи більше. Але це футбол. Ми лідирували, дуже добре грали, дуже добре розпочали другий тайм, контролювали гру, а потім був той епізод, коли ми отримали червону картку.

І настав момент, коли потрібно захищатися набагато більше, аніж хотілося б. Але навіть тоді ми намагалися створювати моменти, хоча, звісно, це було неможливо, бо ми мали на одного футболіста менше. Однак те, що ми показали в другій частині гри, коли грали без одного гравця: організація захисту, структура, дисципліна, характер, менталітет — це було також на високому рівні. Тож це частина гри, ти не можеш увесь час атакувати, коли маєш на гравця менше, особливо за таких обставин.

Скажу відверто: я не той тренер, який озирається на те, що було до мене, я сконцентрований тільки на тому, що відбувається, коли я тут. Я не маю коментарів щодо цього. Я знаю, що це мала б бути важка виїзна гра, маю зауважити, що стан поля також не дуже хороший для гри у футбол. Але потрібно адаптуватися до обставин, що ми і зробили.

І я тільки можу сказати, що, коли ви граєте такі поєдинки, ви повинні показати певні речі, як я вже пояснював вашому колезі, і ми це зробили. І це те, про що я говорю: я нічого не знаю про минуле, бо воно не моє. Коли я переходжу до клубу, мене не турбує його минуле, я просто переходжу, маю своє бачення, стиль гри і очікую від людей певного ставлення — це все. Тож я не можу судити про те, що було до мене.

Я дуже радий, адже вигравати такі матчі, виїзні матчі, не так легко, особливо коли ти граєш майже 40–45 хвилин без одного гравця. Тож слід віддати належне Ворсклі — це хороша команда, вона також може грати, має індивідуально сильних футболістів, і я розумію, чому команди поступаються їй. Але ми сьогодні чудово попрацювали, ми у гарному настрої, і вважаю, що у відрізку, коли мали одинадцятьох гравців, показали дуже хороший футбол.

У чомусь я з вами погоджуся: ми могли більше користуватися флангами, але ми також створювали гольові моменти й нагоди з флангів, тому не завжди є змога грати через фланги. Ми граємо в "шахтарський" футбол, але постійно вдосконалюючи його, додаючи інші речі. Як я вже казав вашому колезі, у другому таймі ми мали на одного гравця менше, тож чого ви очікували?

Неможливо постійно атакувати, бо це закономірно, якщо ти граєш у низькому й компактному блоці. І це та частина, над якою ми багато працюємо, аби добре захищатися, якщо це необхідно. Це також є частиною гри, це важлива деталь для команди за таких умов. Тому, на мою думку, ми грали дуже добре в усіх аспектах.

І нелегко грати у півзахисті на цьому полі. Ви були на ньому? Я б хотів, щоб ви вийшли на це поле, і, якщо повернетеся без перелому ноги, я відсвяткую з вами.

Я колись казав, що якщо ви великий клуб, а ми — великий клуб, то всі завжди на 100% мають стимул змагатися з вами. Знаєте, ми спортсмени. І звісно, у когось буде додатковий стимул, але я зосереджений тільки на своїй команді, мене не турбує, що роблять конкуренти, стимуляція та інше. Я просто сфокусований на власній команді, я така людина.

Я досі бачу, що всі викладаються можливо більш ніж на 110–120%% у грі із Шахтарем, що закономірно. Але це мене не обходить, я сконцентрований на своїй команді, я завжди кажу, що ми повинні працювати більше, ніж суперник, щоб створити різницю у якості.

Тому можна стимулювати команду скільки завгодно, але результат завжди залежить від нас. І я завжди дивлюся на нас: на те, як ми діємо в грі, як ми реагуємо на ситуації, яку ми маємо енергію. Тож я не зважаю на стимуляцію, мене це не турбує", — заявив боснійський фахівець.

У наступному матчі донецький Шахтар гостюватиме в луганської Зорі.