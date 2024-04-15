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Голкіпер Шахтаря прокоментував перемогу над Ворсклою.

Донецький Шахтар мінімально обіграв полтавську Ворскла в гостьовому поєдинку в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "гірників" Дмитро Різник прокоментував виступ власної команди.

"Завжди в Полтаві, у їхніх домашніх стінах, важко грати, тим паче ми мали вилучення, тому важка гра була емоційно. Дуже добре сьогодні змагались, залишались у боротьбі до кінця, адже потрібен був результат за будь-яку ціну. Тому хлопці молодці, у команді всі загалом молодці. Усе добре.

На початку гру контролювали хід подій, та потім сталося вилучення, і тому останні пів години ми вже тримались за результат. До того ж було спекотно, важко було бігати весь час туди й назад. Тому, ще раз скажу, хлопці — молодці, кожен окремо й команда в цілому.

Звісно, перший тайм був краще. Ми забили гол і тримали гру у своїх руках. Вилучення завадило нам діяти далі так, як уміємо. Але я не бачив самого епізоду з вилученням, був далеко, тож не можу зараз нічого коментувати.

Повернення до Полтави? Певна річ, найкращі та найтепліші відчуття. Радий був зустріти друзів, із якими грали разом. Ворскла — дуже гарна команда, гарні вболівальники. Усі б’ються один за одного, тому тут тяжко грати.

Але в фіналі Кубка України нам буде вдвічі важче, як мені здається, адже це кубкова гра. Кубок завжди важчий за чемпіонат, тому налаштовуватимемося на дуже серйозну й тяжку гру.

Ми впевнені в собі, тому зайвих хвилювань немає. Зараз не можна втрачати очки, адже маємо ціль — чемпіонство. І нам потрібно до нього йти", — заявив український виконавець.

У наступному матчі донецький Шахтар гостюватиме в луганської Зорі.