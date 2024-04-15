Форвард Кривбасу прокоментував нічию проти Руху.
Олег Кожушко, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
15 квітня 2024, 09:40
Криворізький Кривбас у двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги розійшовся миром із львівським Рухом на полі суперників.
Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "червоно-білих" Олег Кожушко прокоментував виступ власної команди.
"Мій гол? Побачив, що Рафа Бандейра біжить флангом та дивиться на мене. Я відкрився та отримав передачу. Голкіпер вийшов із воріт, я прокинув м’яч повз нього, і забив гол.
Ми налаштовувались на важку гру, такою вона і вийшла. Рух грає один в один. Плюс фізично команда добре підготовлена. Так, спочатку трохи просіли, після чого вирівняли гру. Суперник також просідав і ми мали свої моменти. Бойовий матч і результат, на мою думку, закономірний.
Наприкінці гри десь фізично трохи підсіли вже ми, але це стосується і суперників. Щодо голу я б не сказав, що це наша помилка. Можливо, десь утратили концентрацію, важко сказати", — заявив український виконавець.
У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.