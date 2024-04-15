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Форвард Кривбасу прокоментував нічию проти Руху.

Криворізький Кривбас у двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги розійшовся миром із львівським Рухом на полі суперників.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Олег Кожушко прокоментував виступ власної команди.

"Мій гол? Побачив, що Рафа Бандейра біжить флангом та дивиться на мене. Я відкрився та отримав передачу. Голкіпер вийшов із воріт, я прокинув м’яч повз нього, і забив гол.

Ми налаштовувались на важку гру, такою вона і вийшла. Рух грає один в один. Плюс фізично команда добре підготовлена. Так, спочатку трохи просіли, після чого вирівняли гру. Суперник також просідав і ми мали свої моменти. Бойовий матч і результат, на мою думку, закономірний.

Наприкінці гри десь фізично трохи підсіли вже ми, але це стосується і суперників. Щодо голу я б не сказав, що це наша помилка. Можливо, десь утратили концентрацію, важко сказати", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.