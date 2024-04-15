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Керманич Миная прокоментував нічию проти Оболоні.

Закарпатський Минай у двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київської Оболоні на полі суперників.

Оболонь — Минай 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лисів" Желько Любенович прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю Оболонь із хорошою грою. Вони заслужили це очко, вони бились до кінця, не здавались. Щодо моєї команди, дякую їм за самовіддачу, тому що дійсно вони втратили багато сил. Сьогодні хотіли виграти, але, на жаль, можна сказати, багато дитячих помилок призвело до того, що ми не виграли.

Не хочу окремо про це казати. Чесно, вперше таке у мене, що немає сил взагалі щось сказати. Мені потрібно спочатку подивитись повтор матчу. Я раніше казав, що в нас немає винних, нікого не звинувачуємо, завжди команда винна, якщо не виграли.

Якщо чесно, то я незадоволений тим, як ми зіграли. Мені не сподобалось. Ми вибрали хорошу тактику, добре почали. Те, що я від них вимагав, — вони й робили. До червоної картки все було добре в нас. Потім, коли ми стали грати в більшості, усе, про що ми домовлялися, зникло. Напевно, вони не були готові до цього.

Не вдалось і надалі грати в більшості, повторюсь, тому що було багато дитячих помилок. Не ухвалювали правильні рішення, це призвело до того, що ми не виграли сьогодні.

Сьогодні в мене стрес. Уперше треба щось випити, щоб заспокоїтись, тому що я сам не такий, завжди нормально реагую на різні ситуації. Мені треба теж переглянути своє відношення, тому що не хочеться бути таким. Значить, мабуть, я робив якісь помилки, і через ці помилки сам більше нервував.

Можливо, я багато вимагаю від цієї команди, тому що мені хочеться завжди більшого. Хочеться вигравати, брати очки з будь-яким суперником, хочеться грати в футбол проти будь-якого суперника.

Можливо, у нас дійсно немає сил для цього. Тому я настільки імпульсивний сьогодні був. Особливо коли стали грати в більшості, я дуже сильно хотів перемогти. У нас дуже хороший шанс був, щоб наздогнали всіх інших, які теж борються за виживання в УПЛ. На жаль, ми не змогли сьогодні це зробити", — заявив сербський фахівець.

У наступному матчі закарпатський Минай прийматиме київське Динамо.