Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Півзахисник Дніпра-1 Олег Очеретько прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

"Грали добре, все виходило і у першому таймі забили гол. Прикро, що пропустили у власні ворота на останній хвилині. Але, нічого страшного, готуємося до наступної гри.

Важко сказати, чому пропустили. Будемо розбирати цю гру, в якому епізоді требу було зіграти краще, щоб не допустити контратаки і кутового.

Це футбол, на це ще і газон впливає, бо на одному фланзі дуже гарний газон, а на іншому пісок і все виривається. Це впливає на контроль м’яча і все інше.

Чи відчувається потреба у травмованих гравцях? Звичайно, всі нам потрібні, щоб усі були у строю. Усе це важливо для нас. У нас і так мало людей, а коли хтось вибуває – це дуже прикро, адже у нас єдина команда і всі хочуть, щоб усі були здорові і живі", — наводить слова Очеретька прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Дніпро-1.