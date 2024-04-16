У матчі 24 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 поділив очки з Дніпром-1 (1:1).

Команда Юрія Максимова відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині результативним ударом відзначився Гуцуляк.

Проте на третій компенсованій хвилині до другого тайму господарям поля вдалося відігратися, а автором рятівного голу став Імереков.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Дніпро-1 у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Дніпро-1 1:1
Голи: Імереков, 90+3 — Гуцуляк, 19.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46) — Юрченко — Борячук (Фрімпонг, 72), Сидоров.

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Пасіч (Мельниченко, 74) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Лєднєв, Очеретько (Танчик, 81) — Гаджиєв (Горбунов, 38).

Попередження: Сарапій.