Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 квітня 2024 року.
Металіст 1925 — Дніпро-1, СК Дніпро-1
16 квітня 2024, 07:46
У матчі 24 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 поділив очки з Дніпром-1 (1:1).
Команда Юрія Максимова відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині результативним ударом відзначився Гуцуляк.
Проте на третій компенсованій хвилині до другого тайму господарям поля вдалося відігратися, а автором рятівного голу став Імереков.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Дніпро-1 у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Металіст 1925 — Дніпро-1 1:1
Голи: Імереков, 90+3 — Гуцуляк, 19.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46) — Юрченко — Борячук (Фрімпонг, 72), Сидоров.
Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Пасіч (Мельниченко, 74) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Лєднєв, Очеретько (Танчик, 81) — Гаджиєв (Горбунов, 38).
Попередження: Сарапій.