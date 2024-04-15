Україна

Коментар головного тренера Металіста 1925 Віктора Скрипника після гри з Дніпром-1.

Дніпро-1 у компенсований час утратив перемогу над Металістом 1925 — 1:1. Після гри наставник харків'ян Віктор Скрипник підбив підсумки матчу.

"Коли програєш і забиваєш на останніх хвилинах і граєш внічию – це позитив для нас. У такій потужній команді, як Дніпро-1, є індивідуально майстерні хлопці. Дуже важко грати.

Мені сподобався 2-й тайм. Ми більше ризикували, хотіли відігратися, що ми й зробили. Так що для нас дуже гарно.

Не вдалося виграти, але ще раз кажу: на перший план у таких іграх виходить характер. Ми сьогодні на це налаштовувалися. Складно грати проти команди, яка дуже гарно грає з м'ячем. Так що це для нас позитив", — сказав Скрипник.