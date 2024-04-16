Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:0).

"Ми налаштовувалися на важку гру. Сказав футболістам, що з Вересом легко точно не буде. На мій погляд Верес — дуже недооцінена команда, яка зараз перебуває не на своїй позиції у турнірній таблиці. Це, мабуть, одна з найбільш агресивних команд ліги.

Тому, ми дуже задоволені, що зуміли перемогти і зробити ще один крок вперед. Щодо дискваліфікованого Віталія Бойка — будь-якого гравця непросто замінити. А Віталій — капітан команди. Це душа команди.

Ми новачки УПЛ. І зараз для нас найважливіше — просто набирати очки. Щойно ми виконаємо задачу на сезон — думаю, цей тиск психологічний зникне і футболісти заграють більш розкуто", — наводить слова Дулуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Верес.