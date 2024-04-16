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До вашої уваги ексклюзивна інформація від журналіста Бена Джейкобса для CaughtOffside щодо потенційного літнього переходу українського плеймейкера.

У літнє трансферне вікно одною з головних тем в українському футболі буде майбутнє талановитого атакуючого півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, за прогресом якого спостерігають багато європейських клубів, а ЗМІ пов'язують його з майбутнім багатомільйонним трансфером.

В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Бену Джейкобсу для CaughtOffside 21-річний український плеймейкер дав кілька коментарів щодо свого майбутнього, підтвердивши інформацію щодо зимової пропозиції від Наполі у розмірі 40 мільйонів євро, яку "гірники" вирішили відхилити. Замість цього згодом Судаков підписав нову угоду з Шахтарем до 2028 року з клаусулою в 150 мільйонів євро.

"Зробили гарну пропозицію, але клуб її відхилив, — сказав Судаков. — Ми швидко закрили цю тему, і я сконцентрував всю увагу на Шахтарі. Сподіваюся, що одного дня цей великий крок станеться, і я працюю для цього. Я не можу назвати чи виділити одну лігу. Я дивлюся п'ятірку найкращих чемпіонатів Європи. Але зараз я гравець Шахтаря і просто намагаюся тут викластися якнайкраще".

За інформацією Бена Джейкобса, Тоттенгем всерйоз розглядає підписання Георгія Судакова, оскільки оцінки селекційної служби показали, що українець ідеально підходить для системи головного тренера Анге Постекоглу. Втім, альтернативним варіантом на посилення центру півзахисту для "шпор" також залишається Конор Галлагер із Челсі.

Також журналіст зазначає, що Ліверпуль та Челсі наразі не проявляли жодного інтересу до молодого українського плеймеймейкера, незважаючи на деяку інформацію в ЗМІ.

Від Арсеналу була зацікавленість в Судакові, проте конкретний дій від "канонірів" щодо його потенційного підписання не було. Незважаючи на це, самому Георгію лестить можливість попрацювати під керівництвом Мікеля Артети:

"Це, звичайно, приємно, але я, чесно кажучи, не надто на це реагую. Я хочу якомога більше зосередитися на своєму футболі, своєму розвитку та своїй команді. Зараз я гравець Шахтаря і маю великі амбіції. Чемпіонат Європи та Олімпійські ігри відбудуться влітку, тому я хочу тримати в голові саме ці турніри".

Щодо грандів Серії А, то міланський Інтер та туринський Ювентус мають інтерес до талановитого півзахисника, проте кожному з них заважають просунутися в цій трансферній справі їхні обмеження у бюджеті та фінансові забаганки Шахтаря.

Бен Джейкобс зазначає, що з урахуванням репутації "гірників" як "жорстких переговорників" у Європі для підписання Судакова знадобиться не менше 70 мільйонів євро, проте навряд чи Георгій поб'є трансферний рекорд Михайла Мудрика, який перейшов до Челсі в січні 2023 року за 100 мільйонів євро з урахуванням усіх бонусів (70 млн гарантовані).

За матеріалами Бена Джейкобса для CaughtOffside.