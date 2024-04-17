Україна

"Синьо-жовті" зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.

Сьогодні, 17 квітня, відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2024 року до 19 років.

За підсумками жеребкування своїх суперників дізналася Україна, яка в еліт-раунді відбору обіграла Швейцарію (3:0), Північну Македонію (2:0) та Латвію (3:0).

Внаслідок жеребкування команда Дмитра Михайленка потрапила до групи А, де зіграє проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.

Результати жеребкування:

Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна.

Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 15 по 28 липня у Північній Ірландії.