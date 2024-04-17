"Синьо-жовті" зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.
uefa.com
17 квітня 2024, 18:58
Сьогодні, 17 квітня, відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2024 року до 19 років.
За підсумками жеребкування своїх суперників дізналася Україна, яка в еліт-раунді відбору обіграла Швейцарію (3:0), Північну Македонію (2:0) та Латвію (3:0).
Внаслідок жеребкування команда Дмитра Михайленка потрапила до групи А, де зіграє проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.
Результати жеребкування:
Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна.
Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.
Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 15 по 28 липня у Північній Ірландії.