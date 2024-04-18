Україна
18 квітня 2024, 17:33
Шахтар із надзусиллями дотиснув перемогу над Зорею
Заміни Маріно Пушича в заключній частині протистояння допомогли команді прийти до тями проти суперника, який грав у меншості.
Зоря — Шахтар, фото УПЛ
18 квітня 2024, 17:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Шахтар 1:3
Голи: Кирюханцев, 73 — Сікан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев (Бугай, 88), Яцик, Антюх, Горбач (Дришлюк, 52) — Герреро.
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 89), Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 76) — Криськів (Марлон, 84) — Швед (Егіналду, 84), Бондаренко, Судаков, Кевін (Невертон, 84) — Сікан.
Попередження: Бондар — Джордан, Герреро, Батагов
На 57-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).