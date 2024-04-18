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Зоря — Шахтар 1:3
Голи: Кирюханцев, 73 — Сікан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев (Бугай, 88), Яцик, Антюх, Горбач (Дришлюк, 52) — Герреро.

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 89), Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 76) — Криськів (Марлон, 84) — Швед (Егіналду, 84), Бондаренко, Судаков, Кевін (Невертон, 84) — Сікан.

Попередження: Бондар — Джордан, Герреро, Батагов

На 57-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження). 