Україна

Шахтар із надзусиллями дотиснув перемогу над Зорею

Заміни Маріно Пушича в заключній частині протистояння допомогли команді прийти до тями проти суперника, який грав у меншості.

Зоря — Шахтар, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Шахтар 1:3

Голи: Кирюханцев, 73 — Сікан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев (Бугай, 88), Яцик, Антюх, Горбач (Дришлюк, 52) — Герреро.



Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 89), Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 76) — Криськів (Марлон, 84) — Швед (Егіналду, 84), Бондаренко, Судаков, Кевін (Невертон, 84) — Сікан.



Попередження: Бондар — Джордан, Герреро, Батагов



На 57-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).