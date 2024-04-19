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Дмитро Михайленко поділився своїми думками щодо майбутніх суперників на Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував результати жеребкування фінального турніру Євро-2024.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування "синьо-жовті" зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.

"Жодних хвилювань перед жеребкуванням не було. Хороша група, хороший вибір. Можливо, буде банальним сказати, що слабких команд немає, але, здається, це так і є. Група, яка нам дісталася, — абсолютно нормальна.

Я переглядав тільки одну збірну — Італію, коли ми готувалися до матчу зі Швейцарією. До речі, швейцарці виграли — 1:0. Італія грала з великою перевагою, але поступилася. Хочу сказати, що з усіма можна грати й усіх можна перемагати.

У мене є досвід: я як уболівальник був на грі між командами U-17 Італії та України на Кіпрі. Італійці тоді перемогли, але там не було гравців, які б переважали наших. Вони переграли нас за рахунок тактики, розумніших дій на останніх 25-ти метрах поля, дуже чітко зіграли у своєму штрафному майданчику. Але це не була збірна, яка мала якусь величезну перевагу, — звичайні люди, які багато уваги приділяють тактиці.

Чи гратимуть інші наші суперники в атлетичний футбол? Північна Ірландія, можливо, так. Що стосується Норвегії, то минули ті часи, коли вони грали в такий простий футбол. Зараз вони змінюють свій підхід на юнацькому рівні — грають у комбінаційний футбол, хоч і атлетичний.

Нам уже доводилося грати проти норвежців, і вони демонстрували дуже гідний рівень. Там дуже багато футболістів виступають у провідних європейських клубах, навіть у юнацькому віці. Вони зараз є донорами нідерландського футболу, багато виконавців їде до Німеччини, Англії. Мені здається, це дуже гідний суперник", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Зазначимо, що Євро-2024 пройде з 15 по 28 липня у Північній Ірландії.