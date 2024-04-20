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Півзахисник Руху прокоментував підготовку до матчу проти Миная.

У двадцять п’ятому тур української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти закарпатського Миная.

За кілька днів до протистояння півзахисник "жовто-чорних" Олег Федор розповів про настрій усередині колективу.

"Після результатів у останніх двох турах Рух зголоднів до перемог. Попереду в нас матч проти Миная й ні в якому разі не можна недооцінювати цього суперника. Та ми готуємось у своєму звичному режимі, бо для нас важливим є кожен поєдинок.

У першому колі Минай, не демонструючи яскравої, гри зміг відібрати у нас очки. Водночас у другій частині чемпіонату вони почали грати у цікавий футбол, а також регулярно набирають очки.

Закарпатці мають якісний напад, який дуже стрімко атакує і може принести багато проблем захисникам. Слід бути дуже обережними в обороні та нейтралізувати цю загрозу. Зокрема, в Миная дуже небезпечні контратаки і, звісно, ми звертаємо на це увагу.

Щодо тренувального процесу та постійної залученості молоді у заняття першої команди, то кожен старший гравець допомагає молодим футболістам. Зокрема, ми робимо все необхідне, аби юнаки з Академії якомога швидше адаптувались до інтенсивних тренувань, які є у першої команди", — заявив український виконавець.

Матч Минай — Рух відбудеться 22 квітня, о 13:00.