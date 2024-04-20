Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 25-го туру чемпіонату України, який пройде 20 квітня і розпочнеться о 21:30.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув непросту перемогу над одеським Чорноморцем.

Незважаючи на те, що команда Романа Григорчука повела в рахунку на 44-ій хвилині завдяки зусиллям Брагару, у другій половині зустрічі підопічні Юрія Вернидуба змогли відігратися та здобути до активу три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Кривбас у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Кривбас 1:2

Голи: Брагару, 44 — Луньов, 47, Бандейра, 72



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек (Ієде, 80), Єрмаков — Альваренга (О. Кузик, 80), Васильєв (Огіря, 50), Брагару — Бадібанга (Голуб, 90), Авагімян, Штогрін.



Кривбас: Маханьков — Бандейра (По, 90), Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик (Понєдєльнік 82), Луньов (Твердохліб, 76), Соса (Микитишин, 46) — Кожушко (Задерака, 46).



Попередження: Васильєв, Авагімян, Єрмаков, Огіря — Луньов, По