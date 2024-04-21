Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять п'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 21 квiтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Полiссям та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Динамо — Полiсся Недiля, 21 квiтня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Давно гра Динамо не мала на увазі гру настільки протистояння яскраво виражених щита та меча.

Полісся, коли його вже всі списали, змогло здобути пару перемог та повернутися у боротьбу за єврокубки. Замість статусного та заслуженого Калiтвiнцева команду прийняв простий Сергій Шищенко – і він зміг налаштувати команду на боротьбу з кожним із суперників. Полісся змогло на класі порвати Минай, змогло в дуелі автобусів переїхати Колос – а тепер підходить до перевірки за гамбурзьким рахунком.

У Динамо відбуватиме дискваліфікацію Назар Волошин – той випадок, коли доречні слова “нарешті”. Гра з Минаєм у середу була не просто перенесеним матчем, а дограванням – нехай і дограванням з другої хвилини. У дограванні міг взяти участь футболіст, якого вилучили у поєдинку 24-го туру – тож Назар зіграв та навіть забив. А ось сьогодні він зіграти не зможе – натомість зможуть зіграти Буяльський, Ярмоленко, Ванат, Шапаренко, Кабаєв та ще півдесятка зірок атаки.

Навіть такі захисники, як Вівчаренко та Караваєв, корисні передусім попереду – і якщо ви думаєте, що я так прогнозую надлегку перемогу Динамо, то помиляєтеся. Волошин зіграв на 116 матчів і забив на 46 голів менше за збірну України, ніж Ярмоленко — але він перевершує легенду в тонусі, готовність відпрацьовувати ззаду. Тепер, коли і Буяльський повернувся (і, до речі, теж одразу забив – тобто у запас його прибирати дивно), у Динамо може бути занадто великий перекіс в атаку – занадто мало гравців залишається на своїй половині і повертається назад.

Натомість ми можемо побачити максимально щирий футбол. Шовковський навіть не має особливих варіантів щодо оборонної гри: елементарно, немає таких класних захисників, щоб будувати навколо них гру. У Динамо комбінуватиме попереду дрімтим, Полісся обов'язково отримає шанси в контратаках – і спостерігати за цим має бути цікаво.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 13 ігор: 11 перемог та 2 нічиї.

Безнічийна серія Полісся продовжується в Чемпіонаті 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

Пропускна гостьова серія Полісся в УПЛ триває 4 гри – 5 голів.

Андрій Ярмоленко (Динамо) може забити рекордний, 190-й, гол в складі українських команд.

100-й матч в УПЛ може провести Георгій Бущан (Динамо).

15-й гол в УПЛ може забити Владислав Кабаєв (Динамо).

50-й «сухий» матч УПЛ може провести Георгій Бущан (Динамо).

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