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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та дніпровський Дніпро-1.

Рівненський Верес та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою в двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Олег Шандрук, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Жуліо Сезара в центрі оборони, тоді як Кучеров повернувся до опорної зони, Дахновський гратиме в лінії атакувальних півзахисників, а Гайдучик очолить напад.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), використав із перших хвилин Адамюка на правому фланзі оборони, тоді як Танчик та Горбунов зіграють у півзахисті.

Верес: Когут — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Дахновський, Яго, Шастал — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Сміян, Вовченко, Мельник, Гакман, Кльоц, Кухарук, Годя, Морозко, Шарай, Шестаков, Банада.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко — Танчик, Горбунов, Очеретько, Лєднєв — Гуцуляк.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Гаджиєв, Мельниченко, Баденко, Шолупець, Пасіч.



Гра Верес — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.