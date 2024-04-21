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Капітан Колоса дебютував у турнірі ще у 2007 році.

Виїзний матч 25 туру УПЛ проти Ворскли був ювілейним для центрального півзахисника Колоса Вадима Мілька, передає офіційний сайт клубу з Ковалівки.

Ворскла — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу 20.04.2024

Згаданий поєдинок був для 37-річного капітана ковалівців 200-м за час його виступів в УПЛ. Дебютував Мілько у чемпіонаті у червні 2007 року, у складі київського Динамо.

Загалом, за столичний клуб півзахисник відіграв лише два матчі, як і за Ворсклу. У складі Харкова він провів 39 поєдинків, тоді як Зорю представляв у 44 зустрічах у рамках УПЛ.

На рахунку Мілька 112 матчів у турнірі за Колос. До клубу з Ковалівки він приєднався влітку 2017 року.

У поточному сезоні український гравець взяв участь у 20 поєдинках Колоса у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.