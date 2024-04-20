Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 квітня 2024 року.

У рамках 25 туру УПЛ Ворскла приймала Колос і поступилася йому, не відзначившись результативними ударами.

Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували глядачів голами. У другій половині зустрічі гості забили двічі — спочатку Безбородько відкрив рахунок, а ближче до завершення матчу Велетень подвоїв перевагу Колоса. Таким чином, колектив Ярослава Вишняка перервав свою серію з шести поспіль матчів без перемог у турнірі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Колос у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Колос 0:2

Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корнієнко, 68) — Нестеренко (Глущенко, 69), Сіссоко — Кане, Челядін (Островський, 80), Мякушко — Ковталюк.



Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський (Велетень, 80), Топалов (Дорош, 90+2) — Безбородько (Салабай, 74).



Попередження: Педрута, Челядін — Чорноморець, Ємець