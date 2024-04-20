Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 квітня 2024 року.
Ворскла - Колос, фото УПЛ
20 квітня 2024, 21:57
У рамках 25 туру УПЛ Ворскла приймала Колос і поступилася йому, не відзначившись результативними ударами.
Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували глядачів голами. У другій половині зустрічі гості забили двічі — спочатку Безбородько відкрив рахунок, а ближче до завершення матчу Велетень подвоїв перевагу Колоса. Таким чином, колектив Ярослава Вишняка перервав свою серію з шести поспіль матчів без перемог у турнірі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Колос у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Ворскла — Колос 0:2
Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корнієнко, 68) — Нестеренко (Глущенко, 69), Сіссоко — Кане, Челядін (Островський, 80), Мякушко — Ковталюк.
Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський (Велетень, 80), Топалов (Дорош, 90+2) — Безбородько (Салабай, 74).
Попередження: Педрута, Челядін — Чорноморець, Ємець