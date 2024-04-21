Україна

Футболістам Юрія Максимова чемпіонські перегони на тлі трьох нічиїх поспіль можуть тепер тільки снитись.

Українська Прем’єр-ліга поступово наближається до фінішної прямої довжиною в п’ять турів і перед тим, як її розпочати командам доводиться проходити випробування туром цього вікенду під номером двадцять п’ять. У суботу ми стали свідками двох цікавих протистоянь, але вже в неділю день був значно більш насиченим.

Відкривало його протистояння в Рівному поміж командами з протилежних полюсів турнірної таблиці. Дніпро-1 у статусі явного фаворита завітав у гості до Вересу, який з останніх сил намагається залишити зону перехідних матчів. І все ж таки є певний рух на користь команду Олега Шандрука, тож навіть проти статусного суперника, якому за жодних обставин не можна було втрачати очок, вона все одно готувалась дати бій.

І таки дала. Дніпро-1 виглядав блідою тінню самого себе зразка початку сезону, коли команда ще до появи Юрія Максимова не могла дати раду власній грі в атаці. А на тлі Вересу, який реально біг атакувати чужі ворота, це все викликало лише дужчий подив. СК подано стартував, і хоча створив перший гольовий момент з ударом головою від Адамюка на дальній стійці під час подачі кутового з лівого флангу, але одразу ж після того й пропустив.

На 18 хвилині Сваток абсолютно без тиску перед власним штрафним просто віддав передачу в ноги Яго, а той миттєво перевів м’яч на лівий фланг чужих володінь для Дахновсього, який не забарився з ударом у дальній кут. І ніхто тоді не міг заперечити, що господарі на цей гол не награли банально більшим за суперників бажанням відзначитись.

А як посипався Дніпро-1 після цієї невдачі — то треба було бачити. Максимов аж присів на лаву для запасних та ще тривалий час не міг банально якось зреагувати на те, що його команда робила на полі. Як наслідок — чергова рання заміна, але цього разу Гаджиєва вже випускали на поле, а не прибирали з нього. І одразу ж СК забив, щоправда без участі свіжого гравця. Пасту завадив забрати подачу кутового з правого флангу Жуліо Сезар перед воротарським, після чого як не Сарапій добив одразу, так Адамюк доїв відскок.

Цілком насиченим вийшов перший тайм на події, після чого ми чекали на розвиток подій у другій половині, бо там теж Максимов одразу вистрілив із заміною, але цього разу фокус не вдався. Хоча ні, не так, фокус майже вдався знову, але з офсайду на порожні ворота котив із лівого флангу штрафного Пасіч уже за кілька хвилин після відновлення гри.

Завданням Вересу на другий тайм тим часом було утримування контролю над грою. Це в команди Шандрука виходило робити що до перерви, що після відновлення гри. Просто суцільно якісний матч від "червоно-чорних", якщо не брати до уваги той факт, що в другій половині гри від участі в атаці все ж таки треба було остаточно позбавитись заради щільності в захисті. Ось і вийшла в підсумку гра "ні нашим, ані вашим" — багато криків, емоцій, метушні, а якихось ідей просто обмаль. На тому й розійшлись.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме у львівського Руху, тоді як дніпровський Дніпро-1 прийматиме київське Динамо.Верес — Дніпро-1 1:1Дахновський, 19 — Адамюк, 33Когут — Балан, Курко (Мороз, 71), Жуліо Сезар, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Дахновський (Шарай, 71), Яго, Шастал — Гайдучик (Годя, 76).Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко (Шолупець, 90) — Бабенко — Танчик (Гаджиєв, 31), Горбунов (Пасіч, 46), Очеретько, Лєднєв — Гуцуляк.Попередження: Жуліо Сезар, Шастал, Курко, Яго — Очеретько, Сваток, Лєднєв, Гаджиєв