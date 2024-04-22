Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 25-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 22 квiтня.

Матчу Зорі та Шахтаря ми присвятили окремий матеріал.

МИНАЙ — РУХ

Понедiлок, 22 квiтня, о 13:00. Стадіон "Минай". Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

День розпочнеться на словацькому кордоні, де Минай спробує наблизитися до виходу із зони вильоту.

А пам'ятаєте, як Минай та Рух згадували через кому? “Ліга колгоспів”, “ліга сіл” – коли УПЛ хотіли образити, то згадували Минай, Рух та ще Інгулець. Але львівський клуб відтоді досяг такого прогресу, що йому навіть складно претензії якісь пред'явити: у всій УПЛ мало клубів, які так впевнено стоять на ногах і настільки впевнені у завтрашньому дні.

В принципі, частина цього прогресу і пов'язана з уникненням статусу провінційної команди: Рух давно львівський, причому з просто шикарною інфраструктурою. Частина цієї інфраструктури – академія, яка виховує один талант за іншим. Як наслідок, такі гравці як Дідик, Слюбик, Роман, Ледвій, Квасниця, Федор, Підгурський навіть у статусі наймолодшої команди світу дуже серйозно претендують на вихід до єврокубків.

З таким Рухом Минаю було б важко в будь-якому випадку, а без Дмитрука і Корнійчука так особливо.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Минай: Бандура — Кисіль, Нємчанінов, Скиба, Кисiль— Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Демиденко, К. Попов

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Бренер де Паула — Федор, Теслюк, Плюман

прогноз 0:2

МЕТАЛIСТ 1925 — ОБОЛОНЬ

ПОНЕДIЛОК, 22 КВIТНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Продовжиться недільна програма дуеллю, в рамках якої обидва суперники думають лише про одне: невиліт до першої ліги.

Цікаво, чого у Металіста 1925 цього року більше: набраних очок чи великих інтерв'ю президента? Володимир Носов дуже активний у медіа, дивно чекати іншого від людини, яка за сумісництвом ще й блогер, але коли справа доходить до такої серйозної речі, як боротьба за виживання, здається, що йому бракує серйозності та розуміння. На питання, чому він обрав Скрипника, Носов відповідає, що на вибір вплинуло його визнання найкращим тренером Бундесліги у 2015 році; а на тезу про можливий виліт – “А можемо і не вилетіти. Підемо до церкви всією командою”.

Оболонь у цьому плані – повна протилежність, і це абсолютно не комплімент. “Пивовари” прийшли в УПЛ з метою усі 30 турів не грати, а битися, чудово розуміючи свою обмеженість як гравців. Дивитись матчі Оболоні не дуже цікаво (хоча тим, хто любить боротьбу на кожному клаптику поля, має прийтись до смаку), але в неї немає жодної краплі тієї наївності, що має команда, яка з аутсайдером пробувала грати з ромбом.

В останніх турах, втім, Металіст 1925 став ефективнішим (довелося пожертвувати Гармашем, який тепер запасний) і небезпечнішим. Оболонь останній місяць на спаді форми, плавно опускається все ближче до зони вильоту – і, загалом, повинна в цій дуелі оцінювати нічию як гідний результат. Чекаємо на яскраву гру від Владлена Юрченка, його брали для різниці саме в таких матчах. Гармаш, в принципі, може, блиснути і як джокер – або ж чекаємо на склад харків'ян на вечірньому богослужінні в Києво-Печерській Лаврі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко — Юрченко — Борячук, Сидоров

Оболонь: Федорівський — Нагієв, Приймак, Дубко, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз, Груша — Вишневський, Тарануха