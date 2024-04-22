Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять п'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 квiтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Зорею, яке пройде на домашньому стадіоні донецької команди.

ПОНЕДІЛОК, 22 КВIТНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Зоря зі своєю суперсерією проти грандів (із семи офіційних ігор у календарі п'ять – проти Шахтаря, Динамо та Дніпра-1) дійшла до ситуації, коли актуальне питання: а хто гратиме?

На сьогоднішню гру дискваліфіковані два центральні захисники та лідер атаки. Три людини – здається, що це небагато, але за бажання я міг би додати скільки завгодно визначень рівня “головна зірка”, “лідер оборони”, “найперспективніший гравець” etc.

Батагов – мабуть, головний актив Зорі, цей захисник показав якість на довгій дистанції. Джордан, звісно, дуже часто ортимує жовті, але загалом, суто фізичний потенціал цього оборонця практично нескінченний. Герреро взагалі нагадує чит-код для Коваля та Бартуловича. Капелло говорив про Ібрагімовича, що той забиває 20 голів за сезон, поки тренер займається тактикою – тож зі знижкою на рівень можна сказати, що панамець теж робить різницю в атаці, поки тренери луганчан вибудовують оборону.

І ось проти чемпіона країни доведеться грати без них. Відразу скажу, що про якісь проблеми зі складом чемпіона навіть говорити смішно. Так, дискваліфікований Зубков, але коли його змінює Швед, він може одноосібно зробити результат у конкретному турі. У Шахтаря такий глибокий склад, що можна навіть говорити про проблеми в інший бік: дуже вже мало грають люди на кшталт Лемкіна, Міроші, Педріньо, які коштували чимало (легіонери ж!), а користі взагалі або майже не принесли. Але бонус від такої нескінченної лави запасних – можливість мати сильний стартовий склад буквально завжди.

Обійтися без Герреро, як не дивно, найпростіше: Горбач у такій формі, що через нього Зоря перейшла на схему з двома форвардами – а тепер може повернутися до звичної, з одним. Одну пробоїну в центрі оборони зобов'язаний закривати Боль: нагадаю, що кілька років тому у списку “найкращі гравці молодіжки Динамо” його прізвище згадувалося в одному ряду з Ванатом та Бражком. Пора б починати виправдовувати хоча б частину авансів.

Але у Боля болi. Він отримав травму ще проти Дніпра-1 – і, нехай навіть сам кілька днів тому повідомив про несерйозність ушкодження, його участь сьогодні, як то кажуть, під питанням. Хто далі? Як мінімум, Ігор Снурніцин, який у свої 24 роки вже ветеран – все-таки сьомий сезон у профі – але цього року він навіть у заявку жодного разу не потрапляв. Ну і Богдан Токар, котрий може встановити унікальне досягнення. Дебютував у професійному футболі він лише через страйк луганчан перед грою з Динамо – і сьогодні у нього може стати дві гри проти “дорослих”. Обидві – проти головних грандів УПЛ, обидві, ймовірно, в основі.

Що ж, треба якось упоратися і з такими труднощами. Зоря тому і “мужики”, що вміє досягати успіху всупереч обставинам.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

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