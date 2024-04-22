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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Дніпра-1.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги рівненський Верес на власному полі зіграв унічию проти дніпровського Дніпра-1.

Верес — Дніпро-1 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри Виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власного колективу.

"Напевно, нічия — закономірний результат. Хоча, свідомий аналіз я зможу зробити лише після повторного перегляду гри. Але станом на тепер — нічия здається логічною.

Щодо сподівань перед грою — ми розуміли, що Дніпро-1 має проблеми зі складом. Не на всіх гравців вони могли розраховувати. І налаштовували команду, як і в кожній грі, на перемогу.

Є певне розчарування. Бо вели в рахунку, пропустили необов’язковий гол. Але в цілому гра була рівною, без великої кількості гольових моментів.

Дніпро-1 — дуже кваліфікований суперник, у складі якого грають збірники. Тому гра була непростою.

Щодо суддівства — я емоційно реагував на нелогічні і, як на мене, непослідовні рішення арбітра в деяких моментах. Не бачу тут упередженості, але висловлюю свою думку щодо певних ігрових моментів.

Вихід Дмитра Годі — це логічне рішення. У нас є молоді гравці, яких ми прагнемо розвивати. Їм потрібна практика. По-друге, він заслуговує на цей ігровий час. Ми розуміли, що в нас теж є футболісти, які не можуть зіграти.

Це — Марко Мрвальєвич та Денис Янаков. Можливо, якби вони були в строю — у Дмитра Годі було б менше шансів зіграти. У нас були плани освіжити атаку наприкінці гри. І Годя належав до них.

Щодо Марко Мрвальєвича і Дениса Янакова — існує велика ймовірність, що у Львові вони теж не зіграють. У обох є ушкодження задньої поверхні стегна. Вони відновлюються, триває процес реабілітації", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме у львівського Руху.