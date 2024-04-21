Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 квітня 2024 року.

У рамках 25 туру УПЛ Верес приймав Дніпро-1 і поділив із ним очки, обмінявшись голами у першому таймі.

Відкрити рахунок вдалося Дахновському, після чого Адамюк відновив паритет. У другій половині зустрічі результативних ударів не було. Для дніпрян ця нічия була третьою поспіль, тоді як не програють вони вже протягом п'яти матчів чемпіонату України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Дніпро-1 у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Дніпро-1 1:1

Голи: Дахновський, 19 — Адамюк, 33



Верес: Когут — Балан, Курко (Мороз, 71), Жуліо Сезар, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Дахновський (Шарай, 71), Яго, Шастал — Гайдучик (Годя, 76).



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко (Шолупець, 90) — Бабенко — Танчик (Гаджиєв, 31), Горбунов (Пасіч, 46), Очеретько, Лєднєв — Гуцуляк.



Попередження: Жуліо Сезар, Шастал, Курко, Яго — Очеретько, Сваток, Лєднєв, Гаджиєв