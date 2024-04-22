Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 квітня 2024 року.
Динамо Київ — Полісся, фото ФК Динамо Київ
22 квітня 2024, 09:20
У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо вдома впевнено переграло житомирське Полісся.
Із подоланням захисту суперників у команди Олександра Шовковського виникали проблеми лише через загально низький темп протистояння, тоді як решту робили окремі виконавці.
У першому таймі рахунок відкрив Ванат, а на початку другого його подвоїв Шапаренко. І вже коли гості залишились у меншості через дві послідовні швидкі картки Василя Кравця, Буяльський закрив протистояння третім голом.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Полісся у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Динамо Київ — Полісся 3:0
Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).
Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.
Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне
На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець (Полісся) (друге попередження).