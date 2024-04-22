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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 квітня 2024 року.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо вдома впевнено переграло житомирське Полісся.

Із подоланням захисту суперників у команди Олександра Шовковського виникали проблеми лише через загально низький темп протистояння, тоді як решту робили окремі виконавці.

У першому таймі рахунок відкрив Ванат, а на початку другого його подвоїв Шапаренко. І вже коли гості залишились у меншості через дві послідовні швидкі картки Василя Кравця, Буяльський закрив протистояння третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Полісся у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Полісся 3:0

Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).

Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.

Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне

На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець (Полісся) (друге попередження).