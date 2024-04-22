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Керманич Полісся прокоментував поразку від Динамо.

Житомирське Полісся напередодні в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги поступилось київському Динамо в гостьовому поєдинку.

Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри т.в.о. головного тренера "вовків" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Тут нема про що особливо говорити. Ви сьогодні бачили що була одна команда на футбольному полі, на жаль. У нас нічого не виходило. Будемо аналізувати, будуть зроблені висновки. Але це буде після аналізу, зараз я не можу багато сказати, бо сьогодні футболу не було.

Футболісти грають з емоціями, але трішки треба емоції направляти в правильне русло, а не на те, щоб були жовті чи червоні картки. Це проблеми самих футболістів і вони повинні розуміти чому так.

Ротація? Макуана до кінця сезону вибув. Шабанов хворів, у нього була температура, він був в заявці, але не працював в загальній групі, йому потрібен час. Ндукве захворів.

У нас є певні проблеми, але є і хороші футболісти, які можуть виконувати ті вимоги, які я хочу бачити, які я хочу, щоб вони показували кожну гру і давали якість. Ті хлопці. які зараз є — вони в обоймі, вони максимально працюють.

Ще є достатньо ігор, щоб Полісся потрапило до єврокубків, будемо туди рухатись. Із такою грою тяжко, але ми будемо старатись це зробити. Ви бачите, що чемпіонат дуже якісний, усі команди рівні.

У кожній грі — бій, в кожній грі важко грати одне з одним. Тому, я думаю, що Полісся — амбітний клуб, який хоче розвиватись, рухатись до єврокубків, але треба бути стабільними в плані гри, в плані результату, щоб виконати це завдання.

У нас плани максимальні і настрій потрапити в єврокубкову зону. Ще не все втрачено", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме полтавську Ворсклу.