Україна

Голкіпер Полісся прокоментував поразку від Динамо.

Напередодні в двадцять п’ятому турі житомирське Полісся української Прем’єр-ліги поступилось київському Динамо в гостьовому поєдинку.

Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри голкіпер "вовків" Олег Кудрик прокоментував виступ власної команди.

"Тяжко, щось говорити і підібрати слова. Вважаю, що дуже погано зіграли, якщо говорити правду, так як є.

Узагалі не те, що ми планували. Жахлива гра з нашого боку. Треба робити висновки і рухатись далі. Оце єдині слова, які я зараз можу сказати.

Думаю, просто боялись грати сьогодні у футбол, більше нічого", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме полтавську Ворсклу.