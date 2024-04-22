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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та київська Оболонь.

Харківський Металіст 1925 та київська Оболонь зіграють поміж собою на стадіоні Лівий берег у рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (1:1), залучив до стартового складу Гармаша в центрі поля.

Валерій Іващенко, на тлі нічиєї проти Олександрії (2:2), використав із перших хвилин Чернова та Грисьо на флангах півзахисту, тоді як в парі нападників з'явиться Краснопір.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Гармаш — Юрченко — Борячук, Сидоров.

Запасні: Проценко, Сидоренко, Обіная, Безуглий, Червак, Вачіберадзе, Смітюх, Панченко, Арі, Фрімпонг.



Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Приймак, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Кичак, Рибка, Карась, Прокопенко, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Мединський, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський.



Гра Металіст 1925 — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.