Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 квітня 2024 року.
Шахтар - Зоря, фото: ФК Шахтар
22 квітня 2024, 21:35
Шахтар удруге за кілька днів у вольовому стилі дотиснув Зорю.
Цього разу знекровлена команда Юрія Коваля навіть забила першою.
Огляд матчу:
Шахтар — Зоря 2:1
Голи: Егіналду, 72, Сікан, 87 — Антюх, 50
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо, 71) — Криськів — Швед (Сікан, 57), Бондаренко, Судаков (Марлон, 63), Невертон (Кевін, 56) — Траоре (Егіналду, 64).
Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Кирюханцев, 90), Жан Клод, Бутко, Башич, Вантух — Хахльов (Мишньов, 78), Яцик (Волошин, 90+5), Дришлюк (Мічін, 90+1) — Антюх, Ндур (Горбач, 78).
Попередження: Сапутін.