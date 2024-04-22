Шахтар удруге за кілька днів у вольовому стилі дотиснув Зорю

Цього разу знекровлена команда Юрія Коваля навіть забила першою. 

Огляд матчу

Шахтар — Зоря 2:1

Голи: Егіналду, 72, Сікан, 87 — Антюх, 50

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо, 71) — Криськів — Швед (Сікан, 57), Бондаренко, Судаков (Марлон, 63), Невертон (Кевін, 56) — Траоре (Егіналду, 64).

Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Кирюханцев, 90), Жан Клод, Бутко, Башич, Вантух — Хахльов (Мишньов, 78), Яцик (Волошин, 90+5), Дришлюк (Мічін, 90+1) — Антюх, Ндур (Горбач, 78).

Попередження: Сапутін. 