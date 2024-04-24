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Радник президента Динамо Київ підвищує кваліфікацію у таборі одного з грандів АПЛ.

Колишній форвард збірної України та радник президента київського Динамо Артем Кравець оголосив про те, що відвідав базу Манчестер Сіті у рамках свого навчання футбольному менеджменту.

"Навчання продовжується, цього разу Манчестер Сіті. Одна з найкращих новітніх футбольних академій світу.

Інвестовані величезні гроші? Так. Але наскільки це все зроблено з розумом. Вихованці школи останніх років: Філ Фоден, Коул Палмер, Браїм Діас, Джейдон Санчо і це тільки найвідоміші.

Дуже вдячний за таку можливість European Club Association і, звичайно, рідному Динамо", — написав Артем Кравець в своєму Instagram.



Нагадаємо, що Артем Кравець став радником Ігоря Суркіса в київському Динамо з питань розвитку дитячо-юнацького футболу у липні 2023 року. У січні цього року колишній український форвард розповів, що проходить семимісячну програму навчання для футбольних менеджерів