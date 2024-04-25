Україна

Коментар від радника президента Динамо щодо розвитку дитячо-юнацького футболу стосовно виховання молодих талантів в країні.

Артем Кравець розповів щодо того, як проходить його навчання футбольному менеджменту у Манчестер Сіті.

"Навчання проходить як у форматі онлайн-зустрічей, так і офлайн. Останніх буде не так багато – загалом три", — цитує Артема офіційний сайт Динамо.

"Дві вже відбулися – в Амстердамі та Манчестері, третя буде завершальна — в Брюгге. На цьому програма, яка загалом триває близько 9 місяців, закінчиться.

У нас зараз у країні складна ситуація, триває війна, але вчитися ніколи не пізно. Знань забагато не буває.

Інтеграція досвіду роботи закордонних топ-клубів з молодими футболістами в Динамо? В принципі, все можна інтегрувати – і в школі, і в самому клубі. Усе геніальне – просте. Чогось прямо надзвичайного там немає. Але має бути бажання та можливості для реалізації всіх ідей.

В Амстердамі та Манчестері ми були групою, в яку входили представники Арсенала, Манчестер Юнайтед, Спортінга, Роми, Боруссії Дортмунд та багатьох інших європейських клубів. Всі без винятку дуже позитивно відгукуються про динамівську школу. Відзначають, що багато талановитих футболістів зростають.

І це правда. У нас по всій країні, не лише в Динамо, багато талановитих гравців, їм треба допомагати розвиватися й рухатися в правильному напрямку. За наявністю талантів ми не поступаємося нікому, але потрібно зробити для них відповідні умови, організовувати навчання для тренерів, адже багато чого залежить від коучів".

У наступному турі УПЛ Динамо Київ зіграє з Дніпром-1 27 квітня.