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Захисник львівського клубу розповів про підготовку команди.

У двадцять шостому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе домашній матч проти рівненського Вересу.

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Захисник "жовто-чорних" Віталій Холод напередодні гри розповів про настрій у колективі.

"Ми уважно проаналізували попередню гру з Минаєм та впродовж тижня підготувались до матчу з Вересом. Команда розібрала, як грають рівненці, вивчила сильні та слабкі сторони нашого суперника і за рахунок чого можна здобути позитивний результат.

Рух активно працює над покращенням своїх дій у третій зоні під час завершення атак. Хочеться грати якісніше, точніше бити по воротах, реалізовувати більше своїх моментів. Команда має бути ефективнішою в атаці й для цього ми тренуємо ключові передачі та удари.

Зараз важливо бути сконцентрованими у кожному поєдинку. На кожен тур, що залишився, ми налаштовуємось як на фінал. Тобто у нас попереду п’ять фінальних ігор в яких ми повинні грати лише на перемогу.

Дуже приємно грати на домашньому стадіоні та чути підтримку львівських вболівальників. Під час матчів глядачі мотивують команду, адже ми хочемо потішити наших фанатів яскравою грою та хорошими результатами", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Верес відбудеться 27 квітня, о 18:00.