Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар.

Черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олег Дулуб, після перемоги над Олександрією (2:1), залучив до стартового складу Ейнела ліворуч у захисті, тоді як Рибалка та Бар розташуються в центральному трикутнику.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над луганською Зорею (2:1), використав із перших хвилин Коноплю та Педріньйо на флангах оборони, тоді як Степаненко повернувся до опорної зони, а Зубков та Кевін гратимуть на флангах півзахисту. Сікан очолить атаку.

ЛНЗ: Кучеренко — Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел — Бар, Рибалка, Яшарі — Наумець, Молло, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Хобленко, Тарасенко, Тищенко, Тілль, Бойко, Каплієнко.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Егіналду, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Міроші, Назарина, Марлон, Ракіцький.



Гра ЛНЗ — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.