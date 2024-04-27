Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2024 року.
Минай - Чорноморець
27 квітня 2024, 16:50
У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай здобув перемогу над одеським Чорноморцем.
Підопічні Желько Любеновича відправили у ворота "моряків" два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Тимур Кораблін та Артур Ременяк.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Чорноморець у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай - Чорноморець 2:0
Голи: Кораблін, 6, Ременяк, 63.
Минай: Кемкін — Дмитрук, Скиба, Чуєв, Кисіль — Семотюк (Матюшенко, 77) — Петько (Вітенчук, 68), Кораблін (Корнійчук, 78) — Ременяк (Гунічев, 64), Устименко, Вакула.
Чорноморець: Варакута — Путря (Ономіго Ієде, 84), Салюк, Гучек (Бойчук, 46), Єрмаков — Огіря (Авагімян, 46) — Шпорн, Брагару — Бадібанга (Гомеш, 70), Кузик (Альваренга, 70), Штогрін.
Попередження: Дмитрук, Скиба, Скиба — Бадібанга, Брагару.