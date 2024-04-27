Україна

Закарпатська команда здобула дуже важливу перемогу у боротьбі за виживання в УПЛ.

Закарпатський Минай у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над одеським Чорноморцем із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито вже на шостій хвилині, коли Тимур Кораблін вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику "моряків".

Потім на 63 хвилині команда Желька Любеновича подвоїла перевагу в рахунку зусиллями Артура Ременяка, який скористався передачею Тараса Дмитрука.

Таким чином Минай набрав 19 очок і піднявся на передостаннє, 15 місце в УПЛ, випередивши Металіст 1925. У Чорноморця 29 очок та дев'ятий рядок.

Минай - Чорноморець 2:0

Голи: Кораблін, 6, Ременяк, 63.

Минай: Кемкін — Дмитрук, Скиба, Чуєв, Кисіль — Семотюк (Матюшенко, 77) — Петько (Вітенчук, 68), Кораблін (Корнійчук, 78) — Ременяк (Гунічев, 64), Устименко, Вакула.

Чорноморець: Варакута — Путря (Ономіго Ієде, 84), Салюк, Гучек (Бойчук, 46), Єрмаков — Огіря (Авагімян, 46) — Шпорн, Брагару — Бадібанга (Гомеш, 70), Кузик (Альваренга, 70), Штогрін.

Попередження: Дмитрук, Скиба, Скиба — Бадібанга, Брагару.