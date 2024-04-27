Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2024 року.
Дніпро-1 — Динамо Київ, getty images
27 квітня 2024, 17:17
У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло непросту перемогу над Дніпром-1 з рахунком 2:1.
За паритету на табло після голів Олексія Гуцуляка та Владислава Кабаєва, "біло-сині" залишилися в меншості через вилучення Олександра Тимчика на 88-ій хвилині.
Утім, в компенсований до другого тайму час Динамо Київ таки вирвало перемогу завдяки рятівному м'ячу у виконанні Владислава Ваната.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Динамо Київ у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2
Голи: Гуцуляк, 43 — Кабаєв, 49, Ванат, 90+1
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 84) — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вівчаренко — Андрієвський (Бражко, 59) — Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелєв, 82), Буяльський, Кабаєв (Супряга, 82) — Ванат.
Попередження: Сарапій, Мірошніченко, Сваток, Гаджиєв, Горбунов — Шапаренко, Андрієвський, Ярмоленко, Дячук
На 88-й хвилині був вилучений Олександр Тимчик (Динамо Київ) (грубе порушення).